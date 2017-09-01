Евросоюз вводит усовершенствованные тесты на качество выхлопов новых моделей автомашин

Новые обязательные тесты для автомобилей на выбросы вредных газов, больше отвечающие объективному положению дел, вводятся в Европейском союзе с 1 сентября.

"Эти новые методы измерения выхлопа представляют собой важный этап в нашей деятельности по обеспечению того, чтобы автомобили отныне и на последующие годы были бы более экологически чистыми и менее вредными для окружающей среды. Но еще предстоит большая работа", - приводятся в сообщении пресс-службы Еврокомиссии о технологическом нововведении слова заместителя председателя ЕК по экономическому росту и инвестициям Юрки Катайнена.

Начиная с 1 сентября, новые модели автомобилей, прежде чем выезжать на европейские дороги, будут должны проходить тесты на эмиссию газов по пересмотренной, более объективной процедуре. Выбросы окиси азота и других веществ, являющихся одной из главных причин загрязнения, будут теперь измеряться в условиях реального движения автомашины по процедуре RDE - Real Driving Emissions. Этот тест, сообщают в Еврокомиссии, будет дополнен новыми, более достоверными лабораторными испытаниями (процедура WLTP - World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) на все выхлопы, включая CO2, окись азота и другие вещества, а также на потребление горючего.

"Эти новые методы измерения эмиссии являются важным элементом деятельности Комиссии по формированию более ответственной, конкурентоспособной и оберегающей окружающую среду европейской автомобилестроительной промышленности", - отмечается в коммюнике ЕК.

"Скандал с (подтасованным - ИФ) выхлопом показал, что мы нуждаемся в более независимых испытаниях автомобилей, большем наблюдении за рынком и в возможности Комиссии вмешиваться в случае злоупотребления. Европейская комиссия представила в январе 2016 года далеко идущее в этом направлении предложение. Оно с тех пор остается "на столе", и давно наступило время, чтобы Европейский парламент и Совет ЕС его приняли. Нам также необходимо решительным образом продолжать усилия на европейском уровне по поощрению поиска решений относительно транспорта с низким уровнем эмиссии", - заявил Ю.Катайнен.