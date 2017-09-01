Россия выступает за расширение взаимодействия стран БРИКС и в сфере глобальной информационной безопасности - Путин

Президент РФ Владимир Путин выступает за подписание странами БРИКС межправсоглашения по вопросу поддержания международной информационной безопасности, а также за расширение взаимодействия стран объединения в этой области.

"Россия выступает за расширение взаимодействия стран БРИКС и в сфере глобальной информационной безопасности. Предлагаем сообща сформировать соответствующую международно-правовую базу сотрудничества, а в перспективе - разработать и принять универсальные правила ответственного поведения государств в этой области", - говорится в его статье в преддверие саммита БРИКС в китайском Сямэне, которая будет опубликована в ведущих СМИ стран-членов объединения.

Текст статьи распространен пресс-службой Кремля.

По мнению российского президента, "важным шагом могло бы стать заключение межправительственного соглашения БРИКС по международной информационной безопасности".