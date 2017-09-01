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ТЭК 01.09.2017 09:26

Цены на нефть слабо снижаются после скачка накануне, Brent выше $52,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок сдержанно снижаются на азиатских торгах после существенного подъема в четверг.

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу опустился на $0,14 (0,26%) - до $52,72 за баррель.

Цена контракта на нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,31 (0,66%) - до $46,92 за баррель.

К закрытию рынка в четверг фьючерсы на Brent подорожали на $2,13 (4,20%) - до $52,86 за баррель, WTI - на $1,27 (2,76%), до $47,23 за баррель.

"Нефть в четверг получила поддержку благодаря предположению, что НПЗ готовы платить за нее благодаря высокой доходности нефтепереработки", - заявил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Почти треть НПЗ США закрыты или сократили загрузку из-за последствий урагана "Харви", что привело к росту фьючерсов на бензин в стране почти на 14%, до $2,15 за галлон (3,79 л).

Уже 29 танкеров из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока ожидают разгрузки у берегов США в Мексиканском заливе: 11 портов Техаса все еще закрыты для нефтетанкеров после урагана "Харви". По данным агентства Bloomberg, объем груза - около 18,6 млн баррелей нефти.

При этом из-за перебоев в работе инфраструктуры поставки нефти на НПЗ за пределами Техаса ограничены. В среду министерство энергетики США объявило, что выделит в общей сложности 1 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы решить проблему бензинового дефицита.

Несмотря на сильный рост в последнюю сессию августа, по итогам месяца цена Brent упала на 0,5%, WTI - на 5,9%.

По словам министра нефти Ирака Джаббара Али Хусейна аль-Луэйби, добыча нефти в Ираке достигла 4,32 млн баррелей в сутки - уровня, предусмотренного соглашениями ОПЕК+.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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