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Регион 01.09.2017 09:43

Отряд кораблей Каспийской флотилии посетит Казахстан и Азербайджан

Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого ракетного корабля (МРК) "Великий Устюг" и приданных судов обеспечения покинул пункт базирования и вышел в открытое море для выполнения задач сбор-похода, сообщил в пятницу "Интерфаксу-АВН" представитель Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В ходе выполнения задач морского похода российские моряки посетят порты двух иностранных государств - Казахстана и Азербайджана", - отметил он.

По его словам, в ходе выполнения задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности России и судоходства экипажи кораблей проведут двухдневное учение по защите объектов нефте- и газодобывающей промышленности от возможных угроз со стороны незаконных вооруженных формирований.

Также экипажи МРК "Великий Устюг" и приданных судов обеспечения в период морского похода отработают задачи по совместному маневрированию, элементы поисково-спасательного обеспечения, проведут боевые упражнения с артиллерийской стрельбой по морским, воздушным и береговым целям.

За время похода отряд кораблей пройдет более 2000 миль.

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Тэги: КАСПИЙ, КОРАБЛИ, ПОХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]