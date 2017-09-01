Отряд кораблей Каспийской флотилии посетит Казахстан и Азербайджан

Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого ракетного корабля (МРК) "Великий Устюг" и приданных судов обеспечения покинул пункт базирования и вышел в открытое море для выполнения задач сбор-похода, сообщил в пятницу "Интерфаксу-АВН" представитель Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"В ходе выполнения задач морского похода российские моряки посетят порты двух иностранных государств - Казахстана и Азербайджана", - отметил он.
По его словам, в ходе выполнения задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности России и судоходства экипажи кораблей проведут двухдневное учение по защите объектов нефте- и газодобывающей промышленности от возможных угроз со стороны незаконных вооруженных формирований.
Также экипажи МРК "Великий Устюг" и приданных судов обеспечения в период морского похода отработают задачи по совместному маневрированию, элементы поисково-спасательного обеспечения, проведут боевые упражнения с артиллерийской стрельбой по морским, воздушным и береговым целям.
За время похода отряд кораблей пройдет более 2000 миль.
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