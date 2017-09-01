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СНГ 01.09.2017 11:00

Туркменский вице-премьер Ходжамаммедов отчитался перед президентом об успехах в экономике и ушел в отставку по состоянию здоровья

Заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Бяшиммырат Ходжамаммедов, курирующий финансово-экономическую сферу, на состоявшемся в четверг заседании правительства обратился к президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову с просьбой освободить его от должности по состоянию здоровья.

Перед этим вице-премьер отчитался о макроэкономических показателях развития за январь-август текущего года.

В частности, как доложил вице-премьер, макроэкономические показатели за обозначенный период подтверждают стабильный рост во всех секторах народнохозяйственного комплекса. Так, ВВП за этот период увеличился на 6,4%, доходная часть государственного бюджета составила 12,1 миллиарда манатов, а расходная часть - 11,9 миллиарда манатов. Заработная плата, государственные пособия, пенсии и стипендии выплачены в полном объеме. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года среднемесячная заработная плата выросла на 9%.

Заслушав доклад, президент удовлетворил просьбу Б.Ходжамаммедова об отставке, подписав соответствующий указ.

Временное исполнение обязанностей вице-премьера по вопросам экономики, банков и международных финансовых организаций президент Туркменистана возложил на вице-премьера Оразмырата Гурбанназарова.

Постановлением главы государства Б.Ходжамаммедов также освобожден от представительства от Туркменистана в Экономическом совете стран-участников СНГ. Временное исполнение этих обязанностей постановлением главы государства возложено на О.Гурбанназарова.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]