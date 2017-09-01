Туркменский вице-премьер Ходжамаммедов отчитался перед президентом об успехах в экономике и ушел в отставку по состоянию здоровья

Заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Бяшиммырат Ходжамаммедов, курирующий финансово-экономическую сферу, на состоявшемся в четверг заседании правительства обратился к президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову с просьбой освободить его от должности по состоянию здоровья.
Перед этим вице-премьер отчитался о макроэкономических показателях развития за январь-август текущего года.
В частности, как доложил вице-премьер, макроэкономические показатели за обозначенный период подтверждают стабильный рост во всех секторах народнохозяйственного комплекса. Так, ВВП за этот период увеличился на 6,4%, доходная часть государственного бюджета составила 12,1 миллиарда манатов, а расходная часть - 11,9 миллиарда манатов. Заработная плата, государственные пособия, пенсии и стипендии выплачены в полном объеме. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года среднемесячная заработная плата выросла на 9%.
Заслушав доклад, президент удовлетворил просьбу Б.Ходжамаммедова об отставке, подписав соответствующий указ.
Временное исполнение обязанностей вице-премьера по вопросам экономики, банков и международных финансовых организаций президент Туркменистана возложил на вице-премьера Оразмырата Гурбанназарова.
Постановлением главы государства Б.Ходжамаммедов также освобожден от представительства от Туркменистана в Экономическом совете стран-участников СНГ. Временное исполнение этих обязанностей постановлением главы государства возложено на О.Гурбанназарова.
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