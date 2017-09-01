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Дальнее зарубежье 01.09.2017 11:14

Число жертв урагана Харви в США достигло 44 человек

До 44 человек возросло число жертв урагана "Харви" в американском штате Техас, сообщают в пятницу местные СМИ.

Ранее сообщалось о 39 погибших.

Еще около 19 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели не исключают, что число жертв может возрасти еще.

В результате урагана более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Повреждены и разрушены десятки тысяч домов.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп, посетивший ранее на этой неделе пострадавший от стихии Техас, вновь отправится в этот штат.

Кроме того, американский лидер пообещал выделить $1 млн из собственных средств на оказание помощи людям, пострадавшим от "Харви".

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Тэги: США, УРАГАН, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]