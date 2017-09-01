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Происшествия 01.09.2017 10:45

МЧС Азербайджана начало тушение пожаров в горах на северо-западе страны

МЧС Азербайджана начало работы по тушению пожаров в труднодоступных горных территориях села Абрых Габалинского района, сообщает пресс-служба ведомства.

«К тушению пожаров привлечены соответствующие противопожарные силы МЧС, подразделения гражданской обороны и личный состав северо-западного регионального центра», - отмечает МЧС.

А.Азизов

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Тэги: МЧС, ПОЖАР, ТУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]