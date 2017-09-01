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Религия 01.09.2017 11:27

Более 200 тысяч мусульман участвовали в Москве в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама - МВД

В мероприятиях, приуроченных к празднованию Курбан-байрама в Москве, приняло участие более 200 тыс. верующих, инцидентов не зафиксировано.

"Сотрудниками столичной полиции совместно с Росгвардией обеспечена охрана правопорядка и безопасности в местах проведения религиозных обрядов, посвященных празднику Курбан-байрам" - сообщили "Интерфаксу " в пресс-службе столичного главка МВД.

"В мероприятиях приняло участие более 200 тыс. верующих. Нарушений общественного порядка не допущено", - сказали в МВД.

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Тэги: МУСУЛЬМАНЕ, ПРАЗДНИК, ПОРЯДОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]