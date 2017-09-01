Более 200 тысяч мусульман участвовали в Москве в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама - МВД

В мероприятиях, приуроченных к празднованию Курбан-байрама в Москве, приняло участие более 200 тыс. верующих, инцидентов не зафиксировано.

"Сотрудниками столичной полиции совместно с Росгвардией обеспечена охрана правопорядка и безопасности в местах проведения религиозных обрядов, посвященных празднику Курбан-байрам" - сообщили "Интерфаксу " в пресс-службе столичного главка МВД.

"В мероприятиях приняло участие более 200 тыс. верующих. Нарушений общественного порядка не допущено", - сказали в МВД.