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Финансы 01.09.2017 11:25

KPMG Azerbaijan Limited проведет аудит АИК

«KPMG Azerbaijan Limited» проведет аудит финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК).

«KPMG Azerbaijan Limited признана победителем соответствующего опроса котировок. С ней 25 августа заключен договор на проведение аудита», - отмечается в сообщении АИК.

АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

А.Азизов

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Тэги: АИК, АУДИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: ba[email protected]