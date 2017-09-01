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СНГ 01.09.2017 11:43

Мусульманское сообщество России многое делает для поддержания мира и противодействия экстремизму - Медведев

Премьер РФ Дмитрий Медведев поздравил руководителей духовных управлений мусульман России с праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха).

"Курбан-байрам знаменует завершение хаджа и символизирует мир, милосердие, единение, заботу о ближних. Каждый верующий стремится в этот день совершить молитвы, встретить священный праздник в семейном кругу, окружить близких и родных заботой, оказать помощь всем, кто в ней нуждается", - говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной в пятницу на сайте правительства.

Д.Медведев отметил, что Умма России в тесном взаимодействии с другими конфессиями, общественными организациями и государством многое делает для поддержания мира и согласия, противодействия религиозной нетерпимости и экстремизму.

Кроме того, премьер обратил внимание на активное участие мусульманской общины в жизни страны, ее большую благотворительную и просветительскую работу.

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Тэги: МУСУЛЬМАНЕ, МЕДВЕДЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]