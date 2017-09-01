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Дальнее зарубежье 01.09.2017 11:59

Вашингтон предлагает послать инспекторов ООН на ряд военных объектов в Иране

США призывают инспекторов ООН провести проверку военных объектов Ирана, чтобы удостовериться в том, что Тегеран не нарушает условия сделки с мировыми державами, сообщают в пятницу западные СМИ.

Однако для организации подобной ревизии, инспекторы должны убедиться в ее необходимости, и пока они не уверены в такой надобности, отмечается в сообщениях.

По их данным, постпред США при ООН Никки Хэйли на прошлой неделе посетила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"В Иране имеется множество непроверенных объектов, которые не проинспектированы. Это проблема", - сказала Н.Хейли по итогам встречи в МАГАТЭ.

В свою очередь представитель Ирана опроверг ее требования, назвав их "лишь сном".

Ранее агентство ЭФЭ со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщало, что Иран в прошедшие три месяца исправно выполнял требования по ядерной сделке страны.

Согласно документу, запас обогащенного урана по данным на 21 августа 2017 года составил 88,4 кг при лимите в 202,8 кг. Уровень обогащения не превысил установленного порога в 3,67%.

Запасы тяжелой воды, которыми располагает Иран, эксперты оценивают в 111 тонн, тогда как установленное по соглашению предельное количество составляет 130 тонн.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был принят 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

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Тэги: США, ООН, ИРАН, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]