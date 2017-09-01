Москва не ищет ссоры с США, дружески настроена к Вашингтону и готова к компромиссам - Лавров

В Москве не ищут ссоры с Вашингтоном, открыты к конструктивному взаимодействию, но США исполняют в отношениях с Россией "индивидуальный брейк-данс",- заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается еще одного нашего соседа, Соединённых Штатов, как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной, мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам, и искренне хотим, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной",- сказал С.Лавров, выступая в МГИМО.

"Но как вы знаете, для танго нужно двое, пока по-моему наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс",- добавил он.

"Но мы в целом будем по-прежнему продвигать позитивную повестку дня, взаимоуважительные подходы, будем искать и находить компромиссы",- заключил министр.