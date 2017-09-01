Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0204 RUR   0.0291 GBR   2.1988 TRY   0.4922

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.96 Brent   50.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 32° Завтра 23° 32° 3 Сен 21° 29° 4 Сен 21° 30°

Дальнее зарубежье 01.09.2017 12:12

Москва не ищет ссоры с США, дружески настроена к Вашингтону и готова к компромиссам - Лавров

В Москве не ищут ссоры с Вашингтоном, открыты к конструктивному взаимодействию, но США исполняют в отношениях с Россией "индивидуальный брейк-данс",- заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается еще одного нашего соседа, Соединённых Штатов, как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной, мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам, и искренне хотим, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной",- сказал С.Лавров, выступая в МГИМО.

"Но как вы знаете, для танго нужно двое, пока по-моему наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс",- добавил он.

"Но мы в целом будем по-прежнему продвигать позитивную повестку дня, взаимоуважительные подходы, будем искать и находить компромиссы",- заключил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАВРОВ, США, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Лавров о закрытии диппредставительств РФ в США: это пароксизмы Вашингтона Лавров: американские политики параноидальной русофобией загоняют себя на высокий забор, откуда потом трудно прыгать Лавров: предложение о создании российско-американской группы по кибербезопасности по-прежнему актуально Лавров настаивает, что Путин и Трамп договорились создать спецгруппу по кибербезопасности Телефонные контакты Путина и Трампа свидетельствует об их желании преодолеть проблемы в отношениях РФ-США - Лавров Лавров не комментирует возможность ужесточения американских санкций против РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]