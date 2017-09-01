Дефицит бюджета РФ в 2017г будет около 2% ВВП или чуть больше - Силуанов

Поправки в федеральный бюджет 2017 года потребуют дополнительных затрат, дефицит бюджета по итогам года может быть 2% ВВП или немного больше, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас в этом году еще будет уточнение бюджета осеннее, у нас есть там определенные задачи, которые будем решать и которые будут требовать дополнительных затрат. Поэтому дефицит бюджета в этом году будет около 2% ВВП, может быть, чуть-чуть больше", - сказал он в пятницу журналистам.

Отвечая на вопрос о том, когда в текущем году может начаться использование Резервного фонда на финансирование дефицита, министр сказал: "Как мы и говорили, мы использование средств наших резервов будем откладывать до последнего, когда нам действительно потребуются ресурсы. Пока средств достаточно. Пока мы накапливаем наши резервы. В этом году мы планируем накопить более 600 млрд рублей резервов. Наши прогнозы, 623 млрд рублей было, сейчас уточняются, но тем не менее, прогнозы по накоплению резервов сохраняются. Это будет источник для финансирования дефицита бюджета в 2018 году. Начиная с 2019 года мы планируем отказаться от использования резервных фондов".