Лавров о закрытии диппредставительств РФ в США: это пароксизмы Вашингтона

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что закрытие Соединенными Штатами российских диппредставительств напоминает болезненный припадок.

"Мы наблюдаем какие-то пароксизмы (болезненный припадок), связанные с той самой исключительностью, которую президент Обама постоянно подчеркивал, высокомерно указывая на их место, которые должны занимать все остальные страны", - сказал С.Лавров на встрече со студентами МГИМО, отвечая на вопрос о том, что в последнее время США используют российскую дипсобственность в качестве разменной монеты.

31 августа сообщалось, что США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России.