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Дальнее зарубежье 01.09.2017 12:40

Пхеньян осудил военное сотрудничество США и Японии, предупредив, что это может привести к ядерной войне на Корейском полуострове

КНДР заявила, что ее очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты стал предупреждением против усиливающегося военного сотрудничества между США и Японией, цитирует южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн северокорейскую газету "Нодон синмун".

В статье "Военный сговор, ведущий к самоуничтожению", опубликованной в "Нодон синмун", содержится осуждение совместных учений и отмечается, что они могут довести и без того напряженную ситуацию на Корейском полуострове до ядерной войны.

В ночь на вторник КНДР запустила баллистическую ракету. Она пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. Генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.

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Тэги: КНДР, ЯПОНИЯ, США, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]