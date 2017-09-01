Пхеньян осудил военное сотрудничество США и Японии, предупредив, что это может привести к ядерной войне на Корейском полуострове

КНДР заявила, что ее очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты стал предупреждением против усиливающегося военного сотрудничества между США и Японией, цитирует южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн северокорейскую газету "Нодон синмун".
В статье "Военный сговор, ведущий к самоуничтожению", опубликованной в "Нодон синмун", содержится осуждение совместных учений и отмечается, что они могут довести и без того напряженную ситуацию на Корейском полуострове до ядерной войны.
В ночь на вторник КНДР запустила баллистическую ракету. Она пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. Генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.
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