Москва не оставит без ответа решение США по дипмиссиям РФ - Лавров

Россия продолжит диалог с США, но не оставит без реакции решение Вашингтона по дипмиссиям РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы только вчера ночью получили подробную ноту, занимаемся этим, отреагируем как только закончим этот анализ", - сказал С.Лавров в пятницу на встрече со студентами МГИМО, комментируя решение США о закрытии генконсульства РФ в Сан-Франциско.

По мнению министра, "вся эта история с обменом санкционными выпадами была затеяна не нами, а администрацией Обамы ровно с той целью, чтобы подорвать российско-американские отношения и не позволить Трампу выйти на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями, чтобы максимально затруднить ему выполнение своих предвыборных заявлений о необходимости отношения с Россией нормализовать".

"Президент Трамп и сейчас эти заявления повторяет, президент Путин неоднократно говорил, что и мы в этом заинтересованы, но должно быть движение встречное, взаимоуважительное. Мы к этому готовы", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он отметил, что принимая решение о закрытии российских консульств в Сан-Франциско и ряда консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке, Соединенные Штаты хотели зацепиться за логику России о том, что 450 дипломатов - паритет. "Они от логики паритета стали отталкиваться и сократили на одну единицу количество наших генконсульств в Америке", - сказал С.Лавров.