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ТЭК 01.09.2017 13:25

Ирак выполняет обязательства по сделке ОПЕК+ более чем на 100% - министр нефти Ирака

Ирак выполняет обязательства по сделке о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК более чем на 100%, сообщил журналистам министр нефти Ирака Джаббар Али Хусейн аль-Луэйби.

"Уровень добычи нефти в Ираке сейчас 4,32 млн баррелей, до соглашения был 4,5 млн баррелей", - сказал он.

Он отметил, что уровень экспорта в Басре составляет 3,2-3,22 млн баррелей.

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Тэги: ИРАК, ОПЕК, СДЕЛКА, ВЫПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]