Ирак выполняет обязательства по сделке ОПЕК+ более чем на 100% - министр нефти Ирака

Ирак выполняет обязательства по сделке о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК более чем на 100%, сообщил журналистам министр нефти Ирака Джаббар Али Хусейн аль-Луэйби.

"Уровень добычи нефти в Ираке сейчас 4,32 млн баррелей, до соглашения был 4,5 млн баррелей", - сказал он.

Он отметил, что уровень экспорта в Басре составляет 3,2-3,22 млн баррелей.