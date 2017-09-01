Азербайджан задействовал вертолет для тушения лесных пожаров на северо-западе страны

К тушению лестных пожаров в Габалинском районе Азербайджана привлечен вертолет, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экологии и природных ресурсов.

Как сообщалось ранее, МЧС Азербайджана в пятницу начало работы по тушению пожаров в труднодоступных горных территориях села Абрых Габалинского района.

«По предварительным оценкам общая площадь возгорания составляет 1,5 га. К тушению пожаров привлечен вертолет», - отметили в Минэкологии.

По данным ведомства причиной возникновения пожаров стала жаркая и ветреная погода.

А.Азизов