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Происшествия 01.09.2017 12:28

Азербайджан задействовал вертолет для тушения лесных пожаров на северо-западе страны

К тушению лестных пожаров в Габалинском районе Азербайджана привлечен вертолет, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экологии и природных ресурсов.

Как сообщалось ранее, МЧС Азербайджана в пятницу начало работы по тушению пожаров в труднодоступных горных территориях села Абрых Габалинского района.

«По предварительным оценкам общая площадь возгорания составляет 1,5 га. К тушению пожаров привлечен вертолет», - отметили в Минэкологии.

По данным ведомства причиной возникновения пожаров стала жаркая и ветреная погода.

А.Азизов

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Тэги: ПОЖАР, ВЕРТОЛЕТ, ТУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]