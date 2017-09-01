Администрация Трампа находится под жестким прессингом внутри США, считает Лавров

Администрацию президента Дональда Трампа в США пытаются "поджарить" и "подрубить" по любому поводу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы понимаем, что их (администрацию Трампа - ИФ) пытаются сейчас просто "поджарить" по каждому поводу, извините за жаргон. Не считаем необходимым как-то активничать на американском направлении, но понимаем, что администрацию хотят просто "подрубить", - сказал С.Лавров в пятницу на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

По его мнению, конгресс навязывает Д.Трампу санкционные действия.