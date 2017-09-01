Лавров не рассматривает себя кандидатом в президенты России, говорит, что ему комфортно работать с Путиным

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не рассматривает себя в качестве кандидата в президенты России.

"Нет, не рассматриваю", - сказал С.Лавров в пятницу на встрече со студентами МГИМО, отвечая на соответствующий вопрос.

"Скажу откровенно, не в порядке лести, а в порядке искреннего заявления, мне очень комфортно и приятно работать с президентом Путиным", - отметил С.Лавров.

Глава МИД добавил, что на внешнеполитическом фронте есть целый ряд задач, которые необходимо решить. "Я считаю это самым главным в своей жизни", - сказал С.Лавров.