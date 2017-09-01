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СНГ 01.09.2017 12:52

Лавров не рассматривает себя кандидатом в президенты России, говорит, что ему комфортно работать с Путиным

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не рассматривает себя в качестве кандидата в президенты России.

"Нет, не рассматриваю", - сказал С.Лавров в пятницу на встрече со студентами МГИМО, отвечая на соответствующий вопрос.

"Скажу откровенно, не в порядке лести, а в порядке искреннего заявления, мне очень комфортно и приятно работать с президентом Путиным", - отметил С.Лавров.

Глава МИД добавил, что на внешнеполитическом фронте есть целый ряд задач, которые необходимо решить. "Я считаю это самым главным в своей жизни", - сказал С.Лавров.

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Тэги: ЛАВРОВ, ПРЕЗИДЕНТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]