Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0204 RUR   0.0291 GBR   2.1988 TRY   0.4922

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.96 Brent   50.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 32° Завтра 23° 32° 3 Сен 21° 29° 4 Сен 21° 30°

Дальнее зарубежье 01.09.2017 13:41

За требованием вывести российские войска из Приднестровья стоят те, кто хочет войны России с Молдавией - Лавров

Те, кто подсказали властям Молдавии идею о необходимости вывода российских войск из Приднестровья, хотят войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не думаю, что нужно предрекать войну, никто этого не хочет кроме тех, кто водил рукой представителей молдавского правительства, когда они писали ноту о необходимости вывести наших военнослужащих из Приднестровья , вот только те вот те, кто подсказал молдавскому правительству, вот те хотят войны между нами и Украиной, между нами и Молдовой",- сказал С.Лавров, выступая в МГИМО.

"Это линия на сдерживание России, как говорится, ничего личного, и санкции оттуда и все остальное оттуда",- добавил он.

Министр подчеркнул, что российские военнослужащие охраняют "колоссальные запасы боеприпасов на складах в местечке в Приднестровье".

"Все понимают, что вывод наших групп войск, которые охраняют склады с боеприпасами, зависит от того, насколько успешно будет решаться вопрос политического урегулирования",- заключил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, МИД


Похожие новости


Президент Молдавии намерен блокировать инициативу об ограничении вещания российских телеканалов Президент Молдавии против ограничения вещания российского ТВ в республике Президент Молдавии отправился в Москву для участия в Параде Победы Президент Молдавии обсудил с послом России детали предстоящего визита в Москву Путин отмечает активизацию политического диалога РФ и Молдавии, видит перспективу выхода на стратегический уровень партнерства Президенты России и Молдавии проведут встречу в Москве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]