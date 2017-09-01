За требованием вывести российские войска из Приднестровья стоят те, кто хочет войны России с Молдавией - Лавров

Те, кто подсказали властям Молдавии идею о необходимости вывода российских войск из Приднестровья, хотят войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я не думаю, что нужно предрекать войну, никто этого не хочет кроме тех, кто водил рукой представителей молдавского правительства, когда они писали ноту о необходимости вывести наших военнослужащих из Приднестровья , вот только те вот те, кто подсказал молдавскому правительству, вот те хотят войны между нами и Украиной, между нами и Молдовой",- сказал С.Лавров, выступая в МГИМО.
"Это линия на сдерживание России, как говорится, ничего личного, и санкции оттуда и все остальное оттуда",- добавил он.
Министр подчеркнул, что российские военнослужащие охраняют "колоссальные запасы боеприпасов на складах в местечке в Приднестровье".
"Все понимают, что вывод наших групп войск, которые охраняют склады с боеприпасами, зависит от того, насколько успешно будет решаться вопрос политического урегулирования",- заключил он.
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