Большинство американских избирателей считает президента США Дональда Трампа "задирой", который говорит то, что думает, сообщило в ночь на пятницу американское издание "Хилл" со ссылкой на результаты опроса, проведенного по заказу телеканала "Фокс".

Цель опроса состояла в том, чтобы узнать, какие слова и выражения американские избиратели применили бы к президенту.

Опрос показал, что 90% американских избирателей использовали бы выражение "говорит то, что думает" в описании Д.Трампа. В свою очередь 73% участников опроса выразили мнение, что к президенту в той или иной мере применимо слово "задира".

При этом 52% опрошенных заявили, что Д.Трмпа в какой-то мере можно назвать "сильным лидером", а 54% назвали его "в некоторой степени компетентным".

Не смотря на это, 44% респондентов заявили, что считают американского лидера "крайне нестабильным". Это мнение частично разделили 16% участников опроса, которые признались, что назвали бы Д.Трампа "отчасти нестабильным".