ИВ Ширвана предлагает предпринимателям инвестировать в создание новых предприятий и тепличных хозяйств

Исполнительная власть города Ширван призывает местных и иностранных предпринимателей инвестировать в создание новых производственных и перерабатывающих предприятий в регионе.

«Основу экономики города составляют нефть, газ, энергетика и др. отрасли. В Ширване имеются реальные возможности для создания новых производственных и перерабатывающих предприятий, современных тепличных комплексов», - отмечается в сообщении ИВ города.

Городские власти готовы оказать всяческое содействие местным и иностранным предпринимателям, которые заинтересованы в реализации бизнес-проектов.

«Через Ширван проходят автомобильные и железнодорожные пути, а также водопровод», - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов