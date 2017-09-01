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Это интересно 01.09.2017 14:20

В Австралии зафиксирована самая жаркая зима с 1910 года

Зима 2017 года в Австралии стала самой жаркой за более чем 100 лет наблюдений, сообщили в пятницу в местном метеорологическом центре.

Отмечается, что средняя максимальная температура за три зимних месяца этого года стала самой высокой с 1910 года.

Она составила 23,7 градусов по Цельсию, что выше в среднем на 2 градуса показателей прошлых лет.

Согласно опубликованным данным метеорологов, самым жарким зимним днем в Австралии в 2017 году было 24 августа, тогда воздух прогрелся до 39,6 градусов по Цельсию. Самым же холодным - 27 августа, температура опускалась до - 5,4 градусов по Цельсию.

Зима в Австралии приходится на период с июня по август.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ЗИМА, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]