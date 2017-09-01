В Австралии зафиксирована самая жаркая зима с 1910 года

Зима 2017 года в Австралии стала самой жаркой за более чем 100 лет наблюдений, сообщили в пятницу в местном метеорологическом центре.

Отмечается, что средняя максимальная температура за три зимних месяца этого года стала самой высокой с 1910 года.

Она составила 23,7 градусов по Цельсию, что выше в среднем на 2 градуса показателей прошлых лет.

Согласно опубликованным данным метеорологов, самым жарким зимним днем в Австралии в 2017 году было 24 августа, тогда воздух прогрелся до 39,6 градусов по Цельсию. Самым же холодным - 27 августа, температура опускалась до - 5,4 градусов по Цельсию.

Зима в Австралии приходится на период с июня по август.