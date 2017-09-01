В Австралии зафиксирована самая жаркая зима с 1910 года

Зима 2017 года в Австралии стала самой жаркой за более чем 100 лет наблюдений, сообщили в пятницу в местном метеорологическом центре.
Отмечается, что средняя максимальная температура за три зимних месяца этого года стала самой высокой с 1910 года.
Она составила 23,7 градусов по Цельсию, что выше в среднем на 2 градуса показателей прошлых лет.
Согласно опубликованным данным метеорологов, самым жарким зимним днем в Австралии в 2017 году было 24 августа, тогда воздух прогрелся до 39,6 градусов по Цельсию. Самым же холодным - 27 августа, температура опускалась до - 5,4 градусов по Цельсию.
Зима в Австралии приходится на период с июня по август.
Выстрелы в памятник Нжде – послание фашистскому режиму в Ереване
Азербайджан планирует сотрудничать с ШОС на более высоком уровне – посол в Пекине
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов
Крупнейший банк Азербайджана завершил процесс реструктуризации внешних обязательств
ИВ Ширвана предлагает предпринимателям инвестировать в создание новых предприятий и тепличных хозяйств
Ирак выполняет обязательства по сделке ОПЕК+ более чем на 100% - министр нефти Ирака
Алиев выделил 3,5 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Билясуварском районе
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Белый дом попросит конгресс выделить почти $6 млрд на помощь пострадавшим от урагана "Харви"
Прорыв озера у ледника Башкара стал причиной размыва дороги в горах Кабардино-Балкарии - эксперт
Более 2,3 млн совершающих хадж мусульман исполнили обряд побивания шайтана камнями
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»