В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 17 человек - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали 17 человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 112 преступлений, 16 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержано 24 человека.

Зафиксировано 10 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

А.Азизов