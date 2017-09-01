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Дальнее зарубежье 01.09.2017 14:31

Кенийский суд признал недействительными итоги президентских выборов

Верховный суд Кении отменил результаты голосования на президентских выборах, назвав их "не имеющими законной силы, недействительными и лишенными юридической силы", сообщают в пятницу западные СМИ.

"Президентские выборы, состоявшиеся 8 августа, не были проведены в соответствии с конституционными нормами", - приводят СМИ слова председателя Верховного суда Дэвида Мараги, который одобрил ходатайство оппозиции, оспорившей результаты выборов.

Ранее сообщалось, что сотни протестующих против результатов выборов президента Кении вышли на улицы города Кисуму.

Демонстранты выступали в поддержку бывшего премьер-министра страны оппозиционера Раилы Одинги, который, по результатам президентских выборов, проиграл своему основному сопернику.

По результатам выборов, победу одержал действующий президент Кении Ухуру Кениата.

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Тэги: КЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]