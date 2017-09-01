Кенийский суд признал недействительными итоги президентских выборов

Верховный суд Кении отменил результаты голосования на президентских выборах, назвав их "не имеющими законной силы, недействительными и лишенными юридической силы", сообщают в пятницу западные СМИ.
"Президентские выборы, состоявшиеся 8 августа, не были проведены в соответствии с конституционными нормами", - приводят СМИ слова председателя Верховного суда Дэвида Мараги, который одобрил ходатайство оппозиции, оспорившей результаты выборов.
Ранее сообщалось, что сотни протестующих против результатов выборов президента Кении вышли на улицы города Кисуму.
Демонстранты выступали в поддержку бывшего премьер-министра страны оппозиционера Раилы Одинги, который, по результатам президентских выборов, проиграл своему основному сопернику.
По результатам выборов, победу одержал действующий президент Кении Ухуру Кениата.
Выстрелы в памятник Нжде – послание фашистскому режиму в Ереване
Азербайджан планирует сотрудничать с ШОС на более высоком уровне – посол в Пекине
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов
Крупнейший банк Азербайджана завершил процесс реструктуризации внешних обязательств
ИВ Ширвана предлагает предпринимателям инвестировать в создание новых предприятий и тепличных хозяйств
Ирак выполняет обязательства по сделке ОПЕК+ более чем на 100% - министр нефти Ирака
В Эстонии открыли сезон охоты на шакала
Английские футбольные клубы потратили на трансферы рекордные 1,4 млрд фунтов
Алиев выделил 3,5 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Билясуварском районе
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»