Выстрелы в памятник Нжде – послание фашистскому режиму в Ереване

Расстрел памятника пособнику фашизма Гарегина Нжде в Армении показал, что армянский народ не приемлет насильственного насаждения фашистской идеологии, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» политолог Фуад Ахундов.

«Это выстрелы не только в голову памятника фашисту Нжде, но и в голову армянской власти, которая фактически возвела фашизм в статус государственной политики. Тут можно вспомнить слова президента Армении Сержа Саргсяна после геноцида против азербайджанцев в Ходжалы. Приведу его слова без изменений: «Азербайджанцы подумывали, что армяне - люди, которые не смогут поднять руку на мирное население. Нужно было все это переломить. Так и получилось…У нас получалось так, что идет какая-то этническая чистка. По-другому и невозможно». И этот человек сейчас возглавляет Армению», - сказал Ф.Ахундов.

Он отметил, что Нжде также сам активно насаждал и реализовывал политику этнических чисток в начале XX века, вырезая азербайджанское население и провозглашая об исключительности армян.

«Именно поэтому он пришелся ко двору Гитлера. Идеология Нжде абсолютно совпадала с идеями фашизма, благодаря чему, он смог активно продвинуться в иерархии Третьего рейха и продолжить политику этнических чисток уже в середине XX века. А уже в конце XX века геноцид и этнические чистки против азербайджанцев учинили последователи Нжде, возглавляемые саргсянами и кочарянами. Поэтому совершенно не удивительно, что власти Армении устанавливают памятники фашистам, служившим Гитлеру и провозглашают идеологией правящей партии Армении политику Нжде», - сказал Ф.Ахундов.

«Предыдущий президент Армении Роберт Кочарян также отнюдь не отличался по своей идеологии – он открыто заявил о генетической несовместимости армян и азербайджанцев, причем с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы. То есть эти люди уже 20 лет возглавляющие Армению, откровенно проповедуют фашистскую идеологию, выступают за геноцид в отношении азербайджанцев и этнические чистки. Как результат, за период независимости Армению превратилась в моноэтнические государство, где почти 100% населения – армяне, в полиэтническом регионе, где абсолютно все соседи Армении – Иран, Турция, Грузия и Азербайджан, населены десятками народов», - сказал Ф.Ахундов.

Однако, отметил он, армяне в целом понимают, что эта человеконенавистническая политика ведет страну и народ к хаосу и разрушению.

«Именно фашистская политика руководства Армении не позволяет достичь мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Держа под оккупацией азербайджанские земли, С.Саргсян обрекает сотни молодых армян на гибель на чужой земле. А ведь решить вопрос очень просто – достаточно освободить все азербайджанские земли и направить все силы и знания этих армянских ребят на развитие и процветание собственного государства. Все больше армян по всему миру это уже понимают и выступают против существующего фашистского режима в Ереване», - заключил Ф.Ахундов.

А.Азизов