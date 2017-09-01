Необходимы новые подходы к обеспечению безопасности страны - начальник Генштаба РФ

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил о необходимости выработки новых подходов к обеспечению национальной безопасности России в связи с угрозой международного терроризма и другими вызовами.

"Сегодня мир не становится более безопасным. Продолжаются локальные конфликты, растет угроза международного терроризма. Неустойчиво функционируют международные организации, призванные обеспечивать глобальную безопасность", - сказал В.Герасимов на церемонии, посвященной началу нового учебного года в Военной академии Генштаба ВС РФ.

"Современная военно-политическая обстановка требует новых подходов к обеспечению национальной безопасности, обороне страны и строительству Вооруженных сил. При этом важным звеном в этом процессе является подготовка кадров", - сообщил В.Герасимов.

"Военная сила все чаще становится инструментом решения международных проблем", - заявил он.