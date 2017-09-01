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СНГ 01.09.2017 15:06

Необходимы новые подходы к обеспечению безопасности страны - начальник Генштаба РФ

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил о необходимости выработки новых подходов к обеспечению национальной безопасности России в связи с угрозой международного терроризма и другими вызовами.

"Сегодня мир не становится более безопасным. Продолжаются локальные конфликты, растет угроза международного терроризма. Неустойчиво функционируют международные организации, призванные обеспечивать глобальную безопасность", - сказал В.Герасимов на церемонии, посвященной началу нового учебного года в Военной академии Генштаба ВС РФ.

"Современная военно-политическая обстановка требует новых подходов к обеспечению национальной безопасности, обороне страны и строительству Вооруженных сил. При этом важным звеном в этом процессе является подготовка кадров", - сообщил В.Герасимов.

"Военная сила все чаще становится инструментом решения международных проблем", - заявил он.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕНШТАБ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]