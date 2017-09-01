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СНГ 01.09.2017 15:28

РФ и Китай обсудят в ходе двусторонней встречи на саммите БРИКС вопрос возобновления многосторонних переговоров по КНДР - эксперт

Москва и Пекин в ходе двусторонних встреч в рамках предстоящего 3-5 сентября в Китае саммита БРИКС, скорее всего, будут затрагивать вопрос о совместных действиях по возобновлению многостороннего переговорного процесса с целью урегулирования корейского кризиса, считает ведущий научный сотрудник Центра прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Александр Исаев.

"Корейская тема у всех на слуху. Поэтому ее, неизбежно, будут рассматривать во время двусторонних встреч (между Россией и Китаем - ИФ). Этот вопрос также будет рассматриваться и в более многостороннем формате. Вполне допускаю, что сюжет, связанный с противостоянием Северной Кореи и Соединенных Штатов, найдет соответствующее отражение в документах БРИКС", - заявил А.Исаев в пятницу "Интерфаксу".

По мнению китаеведа, в ходе двусторонних российско-китайских встреч в рамках саммита БРИКС, вероятнее всего, будет затрагиваться вопрос о возобновлении многостороннего переговорного процесса. "Этот вопрос, безусловно, могут затронуть, но саммит, вряд ли, станет неким этапным моментом в его решении. Это связано с тем, что в процесс корейского урегулирования втянуты не только Россия и Китая, но и Южная Корея, Япония и США", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, предстоящие встречи в рамках саммита могут помочь в продолжении поиска путей разрешения конфликта, считает китаевед.

По оценке эксперта, Пхеньян в нынешней ситуации стремится к получению юридического признания со стороны Вашингтона. "Де факто, КНДР своего добилась. И следующий шаг, который хочет предпринять Пхеньян, это оформить признание Северной Кореи со стороны США "де юре". На это американцы никак не хотят идти", - сказал А.Исаев.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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