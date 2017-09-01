Шестая международная встреча в Астане по процессу деэскалации ситуации в Сирии пройдет 14-15 сентября, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
"Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 14-15 сентября 2017 года в Астане", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД в пятницу.
"Участники намерены утвердить карты зон деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и Восточной Гуте, проекты положений о Координационном центре, о рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести", - отметили в ведомстве.
"По информации стран-гарантов, в ходе предстоящей встречи планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе", - говорится в сообщении.
Ожидается также, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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