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Регион 01.09.2017 16:11

"Астана-6" состоится 14-15 сентября, в ее рамках могут утвердить карты зон деэскалации в сирийских провинциях Идлиб, Хомс и Восточной Гуте

Шестая международная встреча в Астане по процессу деэскалации ситуации в Сирии пройдет 14-15 сентября, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 14-15 сентября 2017 года в Астане", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД в пятницу.

"Участники намерены утвердить карты зон деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и Восточной Гуте, проекты положений о Координационном центре, о рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести", - отметили в ведомстве.

"По информации стран-гарантов, в ходе предстоящей встречи планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе", - говорится в сообщении.

Ожидается также, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ВСТРЕЧА, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]