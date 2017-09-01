Накануне шестого раунда переговоров по Сирии на площадке Астаны страны-гаранты процесса установления перемирия - Россия, Турция и Иран - проведут в столице Казахстана заседание совместной рабочей группы, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Накануне встречи высокого уровня (14-15 сентября - ИФ) страны-гаранты планируют провести 13 сентября заседание совместной рабочей группы", - говорится в сообщении МИД Казахстана. По данным пресс-службы, ожидается, что данная встреча состоится в столице Казахстана.