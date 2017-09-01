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Регион 01.09.2017 16:34

Перед "Астаной-6" представители России, Ирана и Турции проведут рабочую встречу - МИД Казахстана

Накануне шестого раунда переговоров по Сирии на площадке Астаны страны-гаранты процесса установления перемирия - Россия, Турция и Иран - проведут в столице Казахстана заседание совместной рабочей группы, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Накануне встречи высокого уровня (14-15 сентября - ИФ) страны-гаранты планируют провести 13 сентября заседание совместной рабочей группы", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

По данным пресс-службы, ожидается, что данная встреча состоится в столице Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ГАРАНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]