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Регион 01.09.2017 16:59

Ливень вызвал наводнения в грузинской Сванетии, отрезав от внешнего мира несколько сел

Сильный ливень с градом, который продолжался в Сванетии всю ночь, создал серьезные проблемы в этом высокогорном регионе Грузии.

Как сообщают грузинские СМИ, три горные реки, вышедшие из берегов, затопили центр региона Местиа и близлежащие села, отрезав несколько из них от внешнего мира.

"Мощные потоки воды разрушили дороги и снесли три моста в Местиа и в селах Бечо и Мулахи, ливень повредил линии электропередачи. Особенно тяжелая ситуация сложилась в селах Чола и Цеми, подъездные дороги к которым перекрыла водная стихия", - сообщил в эфире телеканала "Имеди" глава администрации Местийского муниципалитета Каха Жоржолиани.

По его словам, на месте мобилизована техника. "Сейчас ждем дополнительную спецтехнику, чтобы изменить русла вышедших из берегов рек и восстановить временные дороги к оторванным от внешнего мира селам", - сказал он.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СВАНЕТИЯ, ЛИВЕНЬ, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]