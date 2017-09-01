Ливень вызвал наводнения в грузинской Сванетии, отрезав от внешнего мира несколько сел

Сильный ливень с градом, который продолжался в Сванетии всю ночь, создал серьезные проблемы в этом высокогорном регионе Грузии.

Как сообщают грузинские СМИ, три горные реки, вышедшие из берегов, затопили центр региона Местиа и близлежащие села, отрезав несколько из них от внешнего мира.

"Мощные потоки воды разрушили дороги и снесли три моста в Местиа и в селах Бечо и Мулахи, ливень повредил линии электропередачи. Особенно тяжелая ситуация сложилась в селах Чола и Цеми, подъездные дороги к которым перекрыла водная стихия", - сообщил в эфире телеканала "Имеди" глава администрации Местийского муниципалитета Каха Жоржолиани.

По его словам, на месте мобилизована техника. "Сейчас ждем дополнительную спецтехнику, чтобы изменить русла вышедших из берегов рек и восстановить временные дороги к оторванным от внешнего мира селам", - сказал он.