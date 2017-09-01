Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Москве до 31 октября

Мещанский суд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ об аресте одного из обвиняемых в подготовке теракта в Москве 1 сентября.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, арестовать Кодирова до 31 октября",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Ранее в суде сообщили, что Кодирову Муродбеку Муйдину предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 (Приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), части 3 статьи 222.1 (Незаконное изготовление приобретение передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой), части 3 статьи 223.1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершенное организованной группой), части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ (Участие в деятельности террористической организации).
Накануне Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Москве и Московской области двух выходцев из центральноазиатского региона, которые планировали совершить теракты 1 сентября в местах массового скопления людей.
"Один из задержанных накануне Дня знаний, который в этом году совпадает с одним из главных исламских праздников - Курбан-Байрам, разместил в сети интернет видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. В обращении он дал так называемую "клятву верности террористам". После этого планировал совершить нападение на гражданских лиц с использованием холодного оружия", - сообщили в ЦОС ФСБ России.
Кроме того, согласно сообщению, по месту проживания второго задержанного, который также является членом ИГИЛ, "обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления". "Он признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв", - заявили в ЦОС ФСБ.
Спецслужба сообщает также, что в телефоне первого из задержанных были обнаружены контакты с вербовщиками ИГИЛ и инструкции по планируемому преступлению.
Из сообщения следовало, что следственным подразделением ФСБ рассматривается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовных дел с квалификацией - "приготовление к террористическому акту, участие в деятельности террористической организации, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств".\
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