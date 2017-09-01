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СНГ 01.09.2017 17:45

Порошенко считает оправданным въезд россиян на территорию Украины только по биометрическим паспортам

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение ввести биометрический контроль для граждан РФ, въезжающих на территорию Украины, абсолютно оправданным.

"Я считаю, что это распространённая практика, и в условиях, когда страна является объектом агрессии со стороны РФ, эта практика целиком оправдана", - сказал П.Порошенко на брифинге в Харькове в пятницу.

Он отметил, что решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении въезда по биометрическим паспортам из стран, представляющих угрозу для Украины, будет обнародовано в ближайшие часы.

"Решение предусматривает, что с 1 января 2018 года пересечение границы из стран, которые представляют риски для Украины (перечень этих стран утверждается кабинетом министров Украины) должен происходить по биометрическим паспортам или - для тех, у кого их нет - должна быть фиксация биометрических данных на границе. Это не означает, что будет запрет, но пункты пересечения границы должны быть оснащены соответствующим оборудованием и это будет обеспечивать фиксацию", - сказал П.Порошенко.

По его словам, порядок предусматривает также фиксацию иностранца в том месте, куда он направляется.

"Будет три этапа. Первый - ты можешь подать предварительно уведомление, что собираешься пересечь границу и пограничники, база, будут подготовлены для этого. Второй - фиксация на границе. И третий - фиксация в том месте, где ты планируешь находиться. Если ты едешь из РФ в Харьков, ты должен зарегистрироваться в том месте, где будешь находиться", - добавил П.Порошенко.

"Больше никто не подделает украинский паспорт, больше никто не создаст угрозу безопасности, и нашими решительными усилиями мы сделаем шаги по повышению уровня безопасности нашего государства", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщалось, 10 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов по итогам состоявшегося заседания проинформировал, что для граждан РФ, проживающих на территории Украины, вводится обязательная регистрация по месту проживания и необходимость подачи информации относительно перемещения по территории страны.

Он также сообщил, что СНБО Украины принял решения о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в страну граждан РФ к 1 января 2018 года.

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Тэги: УКРАИНА, ГРАНИЦА, БИОМЕТРИЯ, ДАННЫЕ


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