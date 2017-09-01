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Дальнее зарубежье 01.09.2017 18:08

Ураган "Харви" может стать самым разрушительным в истории США с ущербом в $190 млрд

Ущерб, нанесенный ураганом "Харви" экономике США, может достичь $190 млрд и составить 1% от ВВП страны, ожидают эксперты компании AccuWeather. Еще в среду аналитики компании называли другую цифру - $160 млрд.

Если прогноз подтвердится, он станет самым разрушительным стихийным бедствием в истории США, превзойдя ущерб от урагана "Катрина", который в 2005 году практически полностью разрушил Новый Орлеан и обошелся экономике Штатов в $125 млрд.

Ураган уже нанес немалый урон энергетическому сектору США - в стране закрыты многие нефтеперерабатывающие заводы, порты и трубопроводы, приостановлена работа на нефтяных платформах в Мексиканском заливе и добыча на сланцевых месторождениях в Техасе. Кроме того, многие районы Хьюстона, четвертого по величине города в США, будут непригодны для жизни в ближайшие недели или даже месяцы из-за наводнений и плохих санитарных условий, подчеркивают аналитики AccuWeather.

Хьюстон и его окрестности, на которые обрушился ураган "Харви", генерируют до 3,5% американского ВВП и обеспечивают 2,4% всех рабочих мест в США

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Тэги: США, УРАГАН, УЩЕРБ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]