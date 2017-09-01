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Дальнее зарубежье 01.09.2017 18:33

Во Франции задержали второго мужчину в связи с исчезновением девятилетней девочки на свадьбе

Полиция Франции задержала второго человека для допроса в связи с расследованием пропажи девятилетней девочки на свадьбе в городе Пон-де-Бовуазен в Альпах, сообщают в пятницу местные СМИ.

Второй взятый под стражу мужчина является другом подозреваемого, которого задержали накануне. Первый задержанный также как и родители ребенка был гостем на свадебной вечеринке.

Решение о задержании второго мужчины полиция приняла в связи с расхождениями в его показаниях.

Местная прокуратура открыла дело о похищении ребенка. Поиски идут уже шестой день подряд, за это время полиция опросила 250 человек, из них 180 - гости праздника, а остальные посещали в тот же вечер церковь и бар, расположенные неподалеку от места проведения торжества.

Речь идет о девочке девяти лет, волосы темные, рост - 1,3 м, вес - 28 кг. Девочку зовут Маэлис де Араухо.

Поиски кинологов результатов пока не дали, на месте проходит масштабная поисковая операция.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РЕБЕНОК, ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]