Во Франции задержали второго мужчину в связи с исчезновением девятилетней девочки на свадьбе

Полиция Франции задержала второго человека для допроса в связи с расследованием пропажи девятилетней девочки на свадьбе в городе Пон-де-Бовуазен в Альпах, сообщают в пятницу местные СМИ.
Второй взятый под стражу мужчина является другом подозреваемого, которого задержали накануне. Первый задержанный также как и родители ребенка был гостем на свадебной вечеринке.
Решение о задержании второго мужчины полиция приняла в связи с расхождениями в его показаниях.
Местная прокуратура открыла дело о похищении ребенка. Поиски идут уже шестой день подряд, за это время полиция опросила 250 человек, из них 180 - гости праздника, а остальные посещали в тот же вечер церковь и бар, расположенные неподалеку от места проведения торжества.
Речь идет о девочке девяти лет, волосы темные, рост - 1,3 м, вес - 28 кг. Девочку зовут Маэлис де Араухо.
Поиски кинологов результатов пока не дали, на месте проходит масштабная поисковая операция.
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