Меркель и Шульц встретятся на решающих теледебатах в преддверии парламентских выборов в ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц готовятся к дебатам, которые состоятся в это воскресенье, передают в пятницу европейские СМИ.
Дебаты А.Меркель и М.Шульца, как ожидается, будут транслироваться на нескольких немецких телеканалах 3 сентября. По данным опроса компании Forsa, их планирует посмотреть примерно половина из 60 млн немецких избирателей.
По мнению социологов, эти дебаты станут последним шансом для М.Шульца, чтобы предотвратить дальнейшее падение своего рейтинга популярности, которое наблюдается с января.
"Это является шансом для Социал-демократической партии немного подняться (в рейтинге популярности - ИФ)", - считает социолог Манфред Гюллнер.
В настоящий момент каждый второй избиратель по-прежнему не уверен, кому из этих двух кандидатов отдать свое предпочтение, отмечают издания.
Выборы в бундестаг (нижнюю палату парламента Германии) состоятся 24 сентября. После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер ФРГ.
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