Сирийские оппозиционеры заявляют об освобождении Старого города в Ракке

Поддерживающие сирийскую оппозицию ополченцы заявили в пятницу об освобождении от террористов Старого города в Ракке, передает агентство ЭФЭ.
Таким образом, согласно данным группировки "Сирийские демократические силы", в настоящее время ее бойцы контролируют уже 65% территории Ракки.
Расположенный на севере Сирии город Ракка - основной оплот террористической группировки ИГ. Операцию по освобождения города проводят "Сирийские демократические силы" при поддержке возглавляемой США международной коалиции.
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