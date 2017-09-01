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Дальнее зарубежье 01.09.2017 19:23

Сирийские оппозиционеры заявляют об освобождении Старого города в Ракке

Поддерживающие сирийскую оппозицию ополченцы заявили в пятницу об освобождении от террористов Старого города в Ракке, передает агентство ЭФЭ.

Таким образом, согласно данным группировки "Сирийские демократические силы", в настоящее время ее бойцы контролируют уже 65% территории Ракки.

Расположенный на севере Сирии город Ракка - основной оплот террористической группировки ИГ. Операцию по освобождения города проводят "Сирийские демократические силы" при поддержке возглавляемой США международной коалиции.

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Тэги: СИРИЯ, РАККА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]