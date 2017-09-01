Сирийские оппозиционеры заявляют об освобождении Старого города в Ракке

Поддерживающие сирийскую оппозицию ополченцы заявили в пятницу об освобождении от террористов Старого города в Ракке, передает агентство ЭФЭ.

Таким образом, согласно данным группировки "Сирийские демократические силы", в настоящее время ее бойцы контролируют уже 65% территории Ракки. Расположенный на севере Сирии город Ракка - основной оплот террористической группировки ИГ. Операцию по освобождения города проводят "Сирийские демократические силы" при поддержке возглавляемой США международной коалиции.