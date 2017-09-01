Двоим подозреваемым в причастности к терактам в Каталонии отказано в освобождении

В Национальной судебной коллегии Испании отклонили апелляцию об освобождении из предварительного заключения двух подозреваемых в организации и совершении терактов в Каталонии, передает в пятницу радиостанция "Кадена сер".

Речь идет о Мухаммеде Шемляле и Дриссе Укабире.

Как постановил судья Фернандо Андреу, есть "весомые основания" полагать, что подозреваемые принимали непосредственное участие в атаках.

Защита обоих мужчин настаивала на необходимости выпустить их в связи с недостатком улик.

В результате двух терактов, происшедших в Каталонии в прошлом месяце, погибли 16 человек, более 100 получили ранения.

Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.

Следователи исходят из того, что все люди, имеющие отношения к этим нападениям, либо ликвидированы, либо задержаны.