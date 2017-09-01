Суд продлил на три месяца содержание под стражей брату предполагаемого организатора теракта в петербургском метро

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест Акраму Азимову, брату предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Азимова до 19 декабря", - говорится в решении суда, оглашённом в пятницу.

4 сентября Басманный суд рассмотрит вопрос о продлении ареста также на три месяца в отношении предполагаемого организатора теракта Аброра Азимова и еще четверых фигурантов.

Всего по делу к настоящему времени проходит 11 человек.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

В Петербурге под стражу были заключены задержанные в квартире на Товарищеском проспекте Б.Ергашев, М.Мирзаалимов, А.Махмудов, а также Дилмурод Муидинов, Сейфулла Хакимов и Ибрагимжон Эрматов.

В Москве под арест были отправлены братья Азимовы. Младшего - Аброра - следствие считает организатором теракта, а старший - Акрам, по версии следствия, взял деньги на совершение преступления в Турции у активного участника международной террористической организации. Азимовы утверждают, что не знали, что участвуют в подготовке теракта и в непосредственной организации его себя виновными не считают, следствие придерживается противоположного мнения, основываясь на собственных показаниях данных фигурантов.

Также были заключены под стражу сотрудники кафе "Лесное" в поселке Лесной городок Одинцовского района Подмосковья Ш.Каримова и Содик Ортиков, которые свою вину категорически отрицают.

Проживавшие в Санкт-Петербурге фигуранты были этапированы и помещены под стражу в Москве. Всем арестованным, по информации суда, было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Позднее под стражу был отправлен М.Эрматов - брат И.Эрматова, который также жил в квартире на Товарищеском проспекте, но был задержан в Москве.

В местах проживания подозреваемых были изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания" петербургского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы, отмечали в Следственном комитете.

В июле адвокат Акрама Азимова - Ольга Динзе заявила, что ее подзащитный написал заявление о привлечении к уголовной ответственности оперативных сотрудников ФСБ, которые его задержали. По ее словам, фигурант находился в некоем секретном месте, где под пытками давал показания, нужные следователям.