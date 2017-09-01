Ураган "Харви" поставил под вопрос планы возвращения американских астронавтов Джека Фишера и Пегги Уитсон в Хьюстон (штат Техас) после посадки 3 сентября, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме "Байконур".

"Из-за урагана "Харви" и его последствий планы по возвращению астронавтов в Хьюстон пересматриваются", - сказал источник.

В Хьюстоне находится центр НАСА по разработке пилотируемых космических кораблей, обучению астронавтов и подготовке пилотируемых космических полетов.

Возвращение на Землю спускаемой капсулы корабля "Союз МС-04" с космонавтом Роскосмоса Федором Юрчихиным, а также астронавтами NASA Пегги Уитсон и Джеком Фишером запланировано на 3 сентября.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению Нового Орлеана в Луизиане. По последним данным, в результате обрушившейся на Техас и Луизиану стихии погибли 44 человека.

Многие районы Хьюстона, четвертого по величине города США, будут непригодны для жизни в ближайшие недели или даже месяцы из-за наводнений и плохих санитарных условий, подчеркивают аналитики AccuWeather.

Хьюстон и его окрестности, на которые обрушился ураган "Харви", генерируют до 3,5% американского ВВП и обеспечивают 2,4% всех рабочих мест в США.