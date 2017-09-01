Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0204 RUR   0.0291 GBR   2.1988 TRY   0.4922

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.96 Brent   50.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 23° 32° 3 Сен 21° 29° 4 Сен 21° 30°

Дальнее зарубежье 01.09.2017 20:37

Последствия урагана "Харви" могут помешать поездке в Хьюстон возвращающихся с МКС астронавтов - источник

Ураган "Харви" поставил под вопрос планы возвращения американских астронавтов Джека Фишера и Пегги Уитсон в Хьюстон (штат Техас) после посадки 3 сентября, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме "Байконур".

"Из-за урагана "Харви" и его последствий планы по возвращению астронавтов в Хьюстон пересматриваются", - сказал источник.

В Хьюстоне находится центр НАСА по разработке пилотируемых космических кораблей, обучению астронавтов и подготовке пилотируемых космических полетов.

Возвращение на Землю спускаемой капсулы корабля "Союз МС-04" с космонавтом Роскосмоса Федором Юрчихиным, а также астронавтами NASA Пегги Уитсон и Джеком Фишером запланировано на 3 сентября.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению Нового Орлеана в Луизиане. По последним данным, в результате обрушившейся на Техас и Луизиану стихии погибли 44 человека.

Многие районы Хьюстона, четвертого по величине города США, будут непригодны для жизни в ближайшие недели или даже месяцы из-за наводнений и плохих санитарных условий, подчеркивают аналитики AccuWeather.

Хьюстон и его окрестности, на которые обрушился ураган "Харви", генерируют до 3,5% американского ВВП и обеспечивают 2,4% всех рабочих мест в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, АСТРОНАВТЫ, ХЬЮСТОН


Похожие новости


Москва надеется на продолжение взаимодействия членов Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху В госдепе США планируют выработать до 1 сентября ответные шаги на сокращение своего дипприсутствия в РФ Вызывает сожаление, что администрация Трампа подвергает сомнению план действий по иранской ядерной программе - Лавров США и Россия продолжат поиск путей для урегулирования разногласий - Тиллерсон Оливер Стоун осуждает ужесточение санкций против РФ, сравнивает ситуацию с преддверием Первой мировой Трамп возлагает на Конгресс ответственность за плохие отношения с Россией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]