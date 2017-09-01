Более 2,3 млн совершающих хадж мусульман исполнили обряд побивания шайтана камнями

Более 2,3 млн мусульманских паломников, совершающих хадж в Саудовской Аравии, исполнили в пятницу обряд побивания шайтана камнями в долине Мина возле Мекки, сообщает газета "Сауди Газетт".

Для совершения этого обряда паломники направляются в долину пешком после утренней молитвы, заранее взяв с собой маленькие камни. В долине они забрасывают камнями три столба, которые символизируют дьявола.

Обряд побивания камнями считается одним из самых опасных во время хаджа: в 2006 году в образовавшейся давке во время выполнения этого ритуала погибли более 300 человек, а в 2015 году - 2,3 тыс. человек. Согласно мусульманским верованиям, паломник, погибший на хадже, попадает в рай.

В этом году власти Саудовской Аравии выделили более 100 тыс. сотрудников, обеспечивающих безопасность паломников во время хаджа, также в Мекке установлено большое количество камер видеонаблюдения, полиция патрулирует воздушное пространство на вертолетах. Во время движения мусульман в долину Мина охранники поливали мусульман водой, поскольку на улице держится жара около 40 градусов по Цельсию.

После завершения этого обряда мусульмане приступают к церемонии жертвоприношения - закалывают скот и раздают мясо неимущим. Эта церемония совершается мусульманами в память о готовности пророка Ибрахима зарезать собственного сына по велению Аллаха.

Всего, по данным саудовского агентства SPA, в этом году хадж совершают 2,352 млн мусульман, из них более 600 тыс. являются подданными Саудовской Аравии, и еще 1,752 млн - иностранцами. Среди них 1,334 млн являются мужчинами, еще более 1 млн - женщины.

Из Европы в Саудовскую Аравию прибыли более 84,8 тыс. паломников, из стран Северной и Южной Америки - более 22,2 тыс. Количество паломников из немусульманских азиатских стран в этом году достигло более 1 млн человек, из немусульманских африканских - более 186,8 тыс.

Кроме того, из стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, на хадж в Мекку приехали 32,6 тыс. паломников, а из мусульманских стран, не входящих в Совет, - более 382 тыс. паломников.

Хадж, который длится пять дней, является одним из пяти столпов ислама: наряду с верой в единого бога Аллаха и его посланника Мухаммеда (аш-шахада - араб.), намазом (ас-саля), постом в священный месяц рамадан (ас-саум) и налогом в пользу бедных (аз-закят).Каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж, если у него будет возможность это сделать.

Хадж в этом году завершится 4 сентября.