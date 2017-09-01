Прорыв озера у ледника Башкара стал причиной размыва дороги в горах Кабардино-Балкарии - эксперт

Прорыв верхнего Башкаринского озера в ущелье Адыл-су стал причиной повреждения федеральной дороги Прохладный-Азау и газопровода в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в пятницу директор Высокогорного геофизического института Мухтар Беккиев.

"В результате прорыва верхнего Башкаринского озера масса воды объемом, ориентировочно, от 400 до 600 тысяч кубометров сошла по ущелью Адыл-су и далее по Баксанскому ущелью, что привело к наблюдаемым последствиям", - сказал М.Беккиев.

По его словам, из нижнего озера также есть слив воды, но почти в обычном режиме.

"Уровень воды в этих приледниковых озерах сейчас безопасен, нового прорыва в ближайшее время не ожидается", - отметил директор института.

Как сообщалось, в ночь на пятницу сель сошел по ущелью Адыл-су и продолжил движение по Баксанскому ущелью, смыв семь участков дороги Прохладный-Азау общей протяженностью 3,3 км.

Три человека пропали без вести.

Без газоснабжения остались шесть сел (1 тыс. 465 абонентов) - Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Нейтрино, Байдаевка и Верхний Баксан.

На отрезанной от транспортного сообщения территории Приэльбрусья находятся 7750 жителей и отдыхающих. В их числе 49 зарегистрированных туристических групп (301 турист), из них 20 групп (133 человека) - иностранные.

Идет эвакуация завершивших отдых туристов вертолетом до Тырныауза, далее автобусами.

В Эльбрусском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии с 1 сентября введен режим чрезвычайной ситуации.