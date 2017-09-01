Крупнейший банк Азербайджана завершил процесс реструктуризации внешних обязательств

ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) 1 сентября завершил процесс реструктуризации внешних обязательств, отмечается в сообщении банка.
«1 сентября 2017 года согласно плану реструктуризации МБА состоялся обмен финансовых инструментов в результате чего, часть обязательств банка была передана государству», - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, 18 июля 2017 года было проведено собрание кредиторов МБА. По итогам голосования кредиторы, представляющие 93,9% внешних обязательств банка, проголосовали за принятие плана реструктуризации.
«Успешное завершение процесса реструктуризации является ключевым шагом в обеспечении долгосрочной жизнеспособности банка. На данном этапе банк осуществляет заключительные шаги по передаче определенной части проблемных кредитов в Аграркредит. Сочетание этих двух сделок восстановит капитализацию и доходность МБА, обеспечив финансовую устойчивость института на рынке с целью реализации дальнейших планов Правительства Азербайджана по приватизации банка до конца 2018 года», - сказал председатель правления банка Халид Ахадов, слова которого приведены в сообщении.
МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана планирует эмитировать облигации на $2,4 млрд. Большинство кредиторов согласились с планом на встрече в Баку 18 июля. Палата по надзору за финансовыми рынками одобрила план 25 июля, Насиминский районный суд города Баку утвердил план 17 августа.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
А.Азизов
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