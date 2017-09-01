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Это интересно 01.09.2017 22:02

В Эстонии открыли сезон охоты на шакала

Сезон охоты на шакала начался в Эстонии в пятницу - на два месяца раньше, чем в прошлом году; он продлится до конца февраля.

Сезон охоты продлили для сдерживания быстрого роста численности шакалов и связанного с ним ущерба. По данным агентства окружающей среды, численность шакалов уверенно растет, а их ареал увеличивается.

Первых шакалов в Эстонии обнаружили в Матсалу в 2013 году. Они обладают генетическим сходством с кавказскими. Считается, что они пришли в Эстонию по побережью и речным долинам.

Сейчас в Эстонии не менее 11 выводков шакалов. Большая их часть обитает в Ляэнемаа, но они встречаются и в районе Чудского озера. Они живут преимущественно на прибрежных территориях, где овцы пасутся на лугах. С 2015 года шакалы неоднократно нападали там на овец.

С 2016 года шакалу присвоен статус дичи. В то время на него разрешалось охотиться с начала ноября до конца февраля. За сезон охоты в 2015 году в Эстонии было отстрелено шесть особей шакала, в 2016 году - 32 шакала. В этом году Министерство окружающей среды решило продлить сезон охоты на шакала на 2 месяца.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ШАКАЛЫ, ОХОТА, СЕЗОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]