В Белом доме намерены попросить конгресс выделить $5,9 млрд на оказание помощи пострадавшим от разрушительного урагана "Харви", пишет в пятницу американская газета "Вашингтон пост".

Эта сумма станет лишь первым пакетом помощи пострадавшим. Далее на эти цели могут быть выделены и дополнительные средства.

Ожидается, что $5,5 млрд будут перечислены на счет агентства США по чрезвычайным ситуациям, а остальные средства - управлению по делам малого бизнеса.

Помимо этого, Д.Трамп планирует передать $1 млн из личных средств, которые пойдут на ликвидацию последствий стихии.