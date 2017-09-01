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Дальнее зарубежье 01.09.2017 22:16

Белый дом попросит конгресс выделить почти $6 млрд на помощь пострадавшим от урагана "Харви"

В Белом доме намерены попросить конгресс выделить $5,9 млрд на оказание помощи пострадавшим от разрушительного урагана "Харви", пишет в пятницу американская газета "Вашингтон пост".

Эта сумма станет лишь первым пакетом помощи пострадавшим. Далее на эти цели могут быть выделены и дополнительные средства.

Ожидается, что $5,5 млрд будут перечислены на счет агентства США по чрезвычайным ситуациям, а остальные средства - управлению по делам малого бизнеса.

Помимо этого, Д.Трамп планирует передать $1 млн из личных средств, которые пойдут на ликвидацию последствий стихии.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, УРАГАН, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]