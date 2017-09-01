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Спорт 01.09.2017 21:45

Английские футбольные клубы потратили на трансферы рекордные 1,4 млрд фунтов

Команды английской футбольной премьер-лиги потратили на трансферы рекордные 1,43 млрд фунтов стерлингов ($1,86 млрд) в летнее трансферное окно, закрывшееся в ночь на пятницу, говорится в отчете Deloitte.

Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году и составил 1,17 млрд фунтов.

Только в последний день трансферного окна стало известно о таких громких переходах, как переход защитника "Ливерпуля" Мамаду Сахо в "Кристал Пэлэс" за 26 млн фунтов и покупка тем же "Ливерпулем" полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейда-Чемберлена за 35 млн фунтов.

Совокупные расходы 20 команд элитного английского дивизиона на трансферы выросли за год на 23% и составляют примерно 31% от их прогнозируемой прибыли в текущем сезоне.

Премьер-лига в минувшем году подписала соглашения о правах на телетрансляцию футбольных матчей на 5,1 млрд фунтов, что расширило финансовые возможности британских клубов, даже не входящих в число грандов.

В отчете Deloitte отмечается, что "с учетом рекордных доходов от трансляций, продажи билетов на матчи и атрибутики, английские клубы живут вполне по средствам".

Самым крупным приобретением британских команд стала покупка "Манчестер Юнайтед" фактурного бельгийского нападающего из "Эвертона" Ромелу Лукаку за 75 млн фунтов. Для сравнения: рекордным трансфером минувшего лета и всей истории футбола в целом стал переход бразильской суперзвезды Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро.

Между тем четыре клуба английской премьер-лиги и вовсе остались в плюсе, заработав от продажи игроков больше, чем потратили на покупку новых. Речь идет об "Арсенале", "Суонси", "Бернли" и "Сток-Сити".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФУТБОЛ, ТРАНСФЕРЫ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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