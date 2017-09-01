Английские футбольные клубы потратили на трансферы рекордные 1,4 млрд фунтов

Команды английской футбольной премьер-лиги потратили на трансферы рекордные 1,43 млрд фунтов стерлингов ($1,86 млрд) в летнее трансферное окно, закрывшееся в ночь на пятницу, говорится в отчете Deloitte.
Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году и составил 1,17 млрд фунтов.
Только в последний день трансферного окна стало известно о таких громких переходах, как переход защитника "Ливерпуля" Мамаду Сахо в "Кристал Пэлэс" за 26 млн фунтов и покупка тем же "Ливерпулем" полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейда-Чемберлена за 35 млн фунтов.
Совокупные расходы 20 команд элитного английского дивизиона на трансферы выросли за год на 23% и составляют примерно 31% от их прогнозируемой прибыли в текущем сезоне.
Премьер-лига в минувшем году подписала соглашения о правах на телетрансляцию футбольных матчей на 5,1 млрд фунтов, что расширило финансовые возможности британских клубов, даже не входящих в число грандов.
В отчете Deloitte отмечается, что "с учетом рекордных доходов от трансляций, продажи билетов на матчи и атрибутики, английские клубы живут вполне по средствам".
Самым крупным приобретением британских команд стала покупка "Манчестер Юнайтед" фактурного бельгийского нападающего из "Эвертона" Ромелу Лукаку за 75 млн фунтов. Для сравнения: рекордным трансфером минувшего лета и всей истории футбола в целом стал переход бразильской суперзвезды Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро.
Между тем четыре клуба английской премьер-лиги и вовсе остались в плюсе, заработав от продажи игроков больше, чем потратили на покупку новых. Речь идет об "Арсенале", "Суонси", "Бернли" и "Сток-Сити".
Выстрелы в памятник Нжде – послание фашистскому режиму в Ереване
Азербайджан планирует сотрудничать с ШОС на более высоком уровне – посол в Пекине
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов
Крупнейший банк Азербайджана завершил процесс реструктуризации внешних обязательств
ИВ Ширвана предлагает предпринимателям инвестировать в создание новых предприятий и тепличных хозяйств
Ирак выполняет обязательства по сделке ОПЕК+ более чем на 100% - министр нефти Ирака
Алиев выделил 3,5 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Билясуварском районе
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Белый дом попросит конгресс выделить почти $6 млрд на помощь пострадавшим от урагана "Харви"
Прорыв озера у ледника Башкара стал причиной размыва дороги в горах Кабардино-Балкарии - эксперт
Более 2,3 млн совершающих хадж мусульман исполнили обряд побивания шайтана камнями
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»