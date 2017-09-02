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Дальнее зарубежье 02.09.2017 09:20

Позитивные перемены в сирийском урегулировании признают в СБ ООН - постпред Небензя

Коллеги по Совету Безопасности ООН вынуждены признать позитивные сдвиги ситуации в Сирии благодаря действиям России в этой стране, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Не признавать того, что на земле в Сирии происходят позитивные изменения, невозможно. Все страны, в том числе те, которые нам оппонировали, часто оппонировали на грани фола, а иногда - за гранью, не могут не признать, что эти позитивные сдвиги в области стабилизации в Сирии связаны с соответствующими усилиями России", - сказал он российским журналистам в Нью-Йорке.

В.Небензя добавил, что "это касается и ситуации в области борьбы с терроризмом, создания зон безопасности, ситуации с обеспечением условий для доставки гуманитарной помощи нуждающемуся населению".

"Это действительно подтверждается на встречах в СБ ООН и в Женеве", - подчеркнул российский постпред.

"В этом смысле, может быть, скрепя сердце, но даже те, кто нас еще недавно отчаянно критиковал, вынуждены признавать, что ситуация улучшилась. Мы уже видим некий горизонт политического урегулирования, к которому стремимся", - отметил В.Небензя.

По его словам, "процесс идет, и он вызывает у нас оптимизм, надежду на то, что мы скоро встанем на твердый путь политического урегулирования".

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Тэги: РОССИЯ, ООН, СИРИЯ, УСПЕХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]