Добыча газа в РФ за 8 мес. 2017 г. выросла на 12,6%, до 448,242 млрд куб. м

Объем добычи газа в РФ в январе-августе 2017 года вырос на 12,6% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составил 448,242 млрд куб. м. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".
Стоит учитывать, что в феврале 2017 года на 1 день меньше, чем в феврале 2016 г.
В августе в России было произведено 54,197 млрд куб. м газа (рост на 19% относительно августа прошлого года.
Данные по добыче "Газпрома" "ЦДУ ТЭК" отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в строку "Прочие недропользователи", которые за 8 мес. добыли 334,545 млрд куб. м топлива (40,062 млрд куб м - в августе).
Один из крупнейших независимых производителей газа - "НОВАТЭК" в январе-августе произвел 30,907 млрд куб. м (в августе - 3,564 млрд куб. м). Операторы СРП за 8 мес. добыли 16,691 млрд куб. м (в августе - 2,181 млрд куб. м).
Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" за рассматриваемый период добыли следующие НК: "Роснефть" - 31,564 млрд куб. м (в августе - 3,882 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 13,984 млрд куб. м (1,790 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 6,652 млрд куб. м (0,810 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 9,674 млрд куб. м (в августе - 1,345 млрд куб. м).
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