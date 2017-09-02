Президент США Дональд Трамп направил конгрессу США запрос на предоставление $7,9 млрд в качестве первого пакета помощи пострадавшим от разрушительного урагана "Харви", передает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Ожидается, что $7,4 млрд будут перечислены на счет агентства США по чрезвычайным ситуациям и еще $450 млн - управлению по делам малого бизнеса.
Как отмечает АП, такая сумма, вероятно, будет быстро одобрена членами конгресса. Позднее с целью ликвидации последствий стихии могут быть выделены дополнительные средства.
По данным аналитиков, ураган "Харви" может стать самым разрушительным в истории США с ущербом в $190 млрд, 1% от ВВП страны. Хьюстон и его окрестности, на которые обрушился ураган "Харви", генерируют до 3,5% американского ВВП и обеспечивают 2,4% всех рабочих мест в США.
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