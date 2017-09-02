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Дальнее зарубежье 02.09.2017 10:21

Трамп запросил у конгресса США почти $8 млрд для ликвидации последствий урагана "Харви"

Президент США Дональд Трамп направил конгрессу США запрос на предоставление $7,9 млрд в качестве первого пакета помощи пострадавшим от разрушительного урагана "Харви", передает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ожидается, что $7,4 млрд будут перечислены на счет агентства США по чрезвычайным ситуациям и еще $450 млн - управлению по делам малого бизнеса.

Как отмечает АП, такая сумма, вероятно, будет быстро одобрена членами конгресса. Позднее с целью ликвидации последствий стихии могут быть выделены дополнительные средства.

По данным аналитиков, ураган "Харви" может стать самым разрушительным в истории США с ущербом в $190 млрд, 1% от ВВП страны. Хьюстон и его окрестности, на которые обрушился ураган "Харви", генерируют до 3,5% американского ВВП и обеспечивают 2,4% всех рабочих мест в США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, КОНГРЕСС, УРАГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]